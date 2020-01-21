الأهلي المصري يعلن موعد ودية نادي الهلال السعودي في مباراة اعتزال طارق التائب

أعلن النادي الأهلي المصري موعد اللقاء الودي أمام نظيره الهلال السعودي في مهرجان اعتزال الليبي طارق التائب نجم الفريق السعودي.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، في تصريحات لموقع ناديه الرسمي اليوم الثلاثاء، إنه تم تحديد يوم 28 مارس الجاري بعد الاتصالات التي تمت مع التائب ومسؤولي الهلال السعودي.

وكان مقررا أن يقام اللقاء يوم 13 يناير الجاري، ولكن تم تأجيله لارتباطات الأهلي المصري في بطولة الدوري وأيضا دوري أبطال أفريقيا.

ووافق الأهلي على خوض المباراة بعد الزيارة التي قام بها طارق التائب إلى مقر القلعة الحمراء في الأسابيع الماضية.

وأعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تحمله مباراة اعتزال طارق التائب.

على صعيد آخر، أعلن نادي بيراميدز نقل لقائه أمام إينوغو رينجرز النيجيري في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية إلى إستاد القاهرة بدلا من ملعب الدفاع الجوي.

وقال بيراميدز في بيان رسمي إن إستاد القاهرة يستضيف اللقاء بعد انشغال ملعب الدفاع الجوي باستضافة الأولمبياد الخاص الأول لقارة أفريقيا.