محمد السهلاوي يوقع مخالصة مالية مع نادي الشباب السعودي

كشفت تقارير صحفية عن توقيع محمد السهلاوي مخالصة مالية مع نادي الشباب السعودي، بعد تنازله عن كافة مستحقاته المالية.

وكتب السهلاوي في تغريدة: ”شكرا جماهير نادي الشباب وزملائي اللاعبين.. شكرا لإدارة نادي الشباب لموافقتهم على طلبي بإجراء المخالصة بعد تنازلي عن جميع مستحقاتي المتبقية في العقد.. لا تحرموني من دعواتكم في خطوتي المقبلة“.

???? #الشباب يوقع مخالصة مالية مع اللاعب محمد السهلاوي pic.twitter.com/KP1H4efsDo — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) January 21, 2020

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، يوم الثلاثاء، فإن إدارة التعاون ترغب في ضم السهلاوي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليًّا لتعويض غياب ليندر تاوامبا المصاب.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة النادي القصيمي، كانت تنتظر حسم محمد السهلاوي مصيره مع فريق الشباب لضمِّه مباشرة في حال توقيعه مخالصة مالية.

يذكر أن السهلاوي 33 عاما، انضم للشباب في يوليو الماضي ، ولعب سابقا مع النصر والمنتخب السعودي ويعد من أمهر لاعبي كرة القدم في آسيا.