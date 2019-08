رسميًا.. نادي الشباب السعودي يضم محمد السهلاوي

أعلن نادي الشباب السعودي تعاقده مع محمد السهلاوي لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم السابق، لمدة عام واحد، بدءاً من الموسم المقبل، وذلك في مقر معسكر الفريق في ألمانيا.

وكتب حساب نادي الشباب في ”تويتر“ موقع التواصل الاجتماعي: ”رسميا.. النجم القدير محمد السهلاوي ينظم لليوثنا.. حظاً موفقاً له معنا“

كان الشباب قد أعلن في 30 يوليو الماضي، انضمام اللاعب إلى معسكر الفريق الذي يقيمه حالياً في ألمانيا، تمهيداً للتوقيع معه.

✔️ Al Shabab has officially signed a professional contract with Mohammed Alsahlawi @Sahlawi_m10 for one year.#ShababFC pic.twitter.com/vgB9t9BLIp

— Al Shabab Saudi FC (@ShababSaudiFc) August 2, 2019