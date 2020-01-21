الاتحاد الآسيوي يسمح بقيد ثلاثي نادي النصر السعودي ”المواليد“

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن إدارة نادي النصر السعودي، تلقت الضوء الأخضر من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لمشاركة الثلاثي (أيمن يحيى، مختار علي، وعبدالفتاح آدم) وهم من مواليد المملكة العربية السعودية، في النسخة المقبلة من دوري آبطال آسيا، بعد أن انطبقت عليهم الشروط المطلوبة للقيد في مثل حالاتهم.

ووفقا للاقتصادية، فإن إدارة النصر كانت قد بعثت إلى الاتحاد الآسيوي استفسارا حول إمكانية قيد الثلاثي في قائمة الفريق من عدمه، حتى لا يقع النادي في خطأ قانوني بقيد الثلاثي.

وتضم مجموعة النصر في دوري أبطال آسيا كلا من سيباهان الإيراني والسد القطري والمتأهل من ملحق (العين الاماراتي – بونيودكور الأوزبكي – الزوراء العراقي).

في نفس السياق، قالت تقارير صحفية برازيلية إن نادي غريميو أرسل مندوبا إلى المملكة العربية السعودية للتفاوض مع النصر من أجل التعاقد مع صانع ألعاب الفريق جوليانو.

وبحسب التقارير، فإن غريميو يرغب في استعارة جوليانو مع بند أحقية الشراء.

يذكر أن كروزيرو البرازيي سبق وطلب التعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن إدارة النصر طلبت 10 ملايين دولار للموافقة على العرض، مما أدى لتوقف المفاوضات.

إلى ذلك، كشفت تقارير صحفية أن وليد عبدالله حارس مرمى النصر يرغب في تجديد عقده مع النادي رغم تلقيه عرضين آخرين.

وبحسب الصحيفة فإن اللاعب يرغب في عرض أعلى من جانب ناديه لتجديد عقده.