هل يرحل الحارس وليد عبدالله عن نادي النصر السعودي؟

كشفت تقارير صحفية على أن وليد عبدالله، حارس مرمى نادي النصر السعودي، تلقى عرضين من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد دخوله الفترة الحرة التي تخوله التعاقد مع أي ناد من دون الرجوع إلى ناديه، إضافة إلى العرض الذي تلقاه من إدارة فريقه.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياض“، نقلا عن مصادرها، فإن الحارس يرغب في الاستمرار مع ناديه، حال وجود العرض المناسب.

وقد تعرض وليد عبد الله منذ ما يقرب من الشهر إلى إصابة بإجهاد في الركبة بسبب تدريباته في ناد خاص دون مراجعة الجهاز الفني والطبي للفريق وقتها.

وقد أجرى وليد، عملية جراحية في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بعد تعرضه لإصابة في غضروف الركبة.

على صعيد آخر، استأنف النصر تدريباته، أمس الأحد، على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود في مقر النادي، بعد الراحة التي تمتع بها اللاعبون إثر مباراة الفريق أمام العدالة في كأس خادم الحرمين الشريفين، ونجح فيها النصر بالتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة أولى لوليد عبدالله بعد غياب لأكثر من شهر بسبب إصابته بغضروف الركبة، والتي أجبرته على إجراء عملية خارج السعودية.

وكان مدرب الفريق البرتغالي روي فيتوريا قد عقد اجتماعا مع اللاعبين قبل بداية التدريب، تحدث من خلاله على الجوانب السلبية للفريق في المباريات الماضية، وأهمية الاستعداد لمواجهة الاتفاق الجمعة المقبل في ختام الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المزمع إقامتها على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام. وواصل المدافعان حمد المنصور وعبدالله مادو، والمهاجم عبدالفتاح آدم برامجهم العلاجية والتأهيلية في عيادة النادي مع الجهاز الطبي.

النصر تعثر بالتعادل في مباراته الأخيرة دوريا أمام الاتحاد بهدف لمثله، ما أفقده صدارة الترتيب، إثر فوز منافسه الهلال في مباراته الماضية، مع تبقي مباراة ؤجلة له مع الفيصلي، وكان أصفر الرياض تعرض لخسارتين هذا الموسم أمام الحزم والوحدة، إضافة إلى 3 تعادلات أمام الشباب والأهلي والاتحاد.