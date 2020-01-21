خبير لوائح: نادي الهلال قد يستعيد نقاط مباراة الفيصلي كاملة في هذه الحالة (صور)

قال خبير اللوائح السعودي أحمد الأمير إن وجود مصطفى ملائكة حارس مرمى النادي الفيصلي على دكة البدلاء وإضافة اسمه الى قائمة البدلاء بعد إصابته واستبداله قبل بداية مباراة الفريق مع الهلال مخالفة واضحة وصريحة للمادة 14/9 من لائحة المسابقات والمادة 22/4 و5 اللائحة التنظيمية لمسابقة الدوري السعودي.

#الهلال_الفيصلي#مصطفى_ملائكة ???? وجود #مصطفى_ملائكة على دكة البدلاء و اضافة اسمه الى قائمة البدلاء لنادي #الفيصلي بعد إصابته واستبداله قبل بداية المباراة مخالفة واضحة وصريحة للمادة 14/9 من لائحة المسابقات والمادة 22/4 و5 اللائحة التنظيمية لمسابقة الدوري pic.twitter.com/0Qdqy5lOBT — أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) January 20, 2020

واضطر النادي الفيصلي للدفع بالحارس أحمد الكسار بعد إصابة حارسه الأساسي ملائكة أثناء عمليات الإحماء لمواجهة الهلال أمس بالدوري السعودي.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ليخسر الهلال نقطتين في سباق الصراع على اللقب مع غريمه النصر.

#الفيصلي_الهلال#ملائكة حال احتجاج #الهلال لمخالفة وجود #ملائكة على دكة البدلاء، يبت في الاحتجاج لجنة الانضباط وهو عدم أهلية ملائكة في التواجد على دكة البدلاء، ولكن هل شارك ملائكة في المباراة وأثر في نتيجتها ؟ – هناك تكييف قانوني يفسر تواجده على الدكة بانه مؤثر https://t.co/ITvt4vbwOp — أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) January 20, 2020

وتابع الأمير عبر حسابه على تويتر: ”حال احتجاج الهلال لمخالفة وجود ملائكة على دكة البدلاء، يبت في الاحتجاج لجنة الانضباط وهو عدم أهلية ملائكة في التواجد على دكة البدلاء، ولكن هل شارك ملائكة في المباراة وأثر في نتيجتها؟“.

وواصل: ”هناك تكييف قانوني يفسر تواجده على الدكة بأنه مؤثر“.

وردا على سؤال حول عدم مشاركة ملائكة في المباراة قال الأمير: ”قائمة المباراة تشمل اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين وعبارة لا يحق له المشاركة في المباراة تعني أنه لا يحق له التواجد في قائمة البدلاء“.

ورفع الهلال رصيده إلى 31 نقطة من 14 مباراة بفارق نقطة واحدة عن مطارده النصر حامل اللقب بينما يملك الفيصلي 21 نقطة بالمركز الثامن.

ولم يعلن نادي الهلال عن الاحتجاج على قانونية تواجد ملائكة على دكة البدلاء.