ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل نادي الهلال مع الفيصلي (صورة)

فرض الفيصلي التعادل 2/2 على ضيفه الهلال، اليوم الإثنين، لحساب الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل للهلال سيباستيان جيوفينكو في الدقيقة 47، وكارلوس إدواردو في الدقيقة 88 من ركلة جزاء، في حين سجل خاليم هيلاند هدفي الفيصلي في الدقيقتين 55 و90+2.

وتعادل الهلال للمرة الخامسة في الدوري السعودي الموسم الحالي، مقابل 9 انتصارات، وخسارة وحيدة، في حين تعادل الفيصلي للمرة الثالثة، مقابل 6 انتصارات، و5 خسائر.

ورفع الهلال رصيده إلى 31 نقطة، ليبتعد في صدارة ترتيب الدوري السعودي، لكنه يتقدم بنقطة وحيدة عن النصر، الثاني وحامل اللقب، في حين رفع التعادل رصيد الفيصلي إلى 21 نقطة في المركز الثامن مع الشباب.

ويملك الأهلي 26 نقطة في المركز الثالث، مع الرائد، في حين يملك التعاون 25 نقطة في المركز الرابع.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل الهلال مع الفيصلي:

1. الهلال، 31 نقطة.

2. النصر، 30 نقطة.

3. الأهلي والرائد، ولكل منهما 26 نقطة.

4. التعاون، 25 نقطة.

5. الوحدة، 24 نقطة.