الفيصلي يفرض تعادلا دراميا على نادي الهلال في الدوري السعودي (فيديو)

فرض الفيصلي التعادل 2/2 على ضيفه نادي الهلال، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، والمؤجلة من الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين.

وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح الإيطالي سيباستيان جيوفينكو في تسجيل هدف التقدم للهلال في الدقيقة 47، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، مستغلا تمريرة من آندري كاريلو.

لكن الفيصلي تعادل سريعا بعدما سجل له خاليم هيلاند في الدقيقة 55، بتسديدة رائعة من خارج المنطقة.

وتقدم الهلال مجددا، وهذه المرة بتوقيع البرازيلي كارلوس إدواردو من ضربة جزاء في الدقيقة 88، احتسبها الحكم بعد خطأ من خالد الغامدي على سالم الدوسري، غير أن خاليم هيلاند سجل التعادل مجددا للفيصلي في الدقيقة 90+2، بضربة رأسية.

ورفع التعادل رصيد الهلال إلى 31 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، بفارق نقطة وحيدة عن مطارده النصر حامل اللقب، في المقابل رفع التعادل رصيد الفيصلي إلى 21 نقطة في المركز الثامن مع الشباب.

ويلعب الهلال مع الشباب في الجولة المقبلة، في حين يلعب النصر مع الاتفاق، والأهلي ضد الرائد، والاتحاد مع العدالة.