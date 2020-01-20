وليد الفراج يرد على متابع اتهمه بالإساءة لنادي النصر السعودي (فيديو)

حرص الإعلامي الرياضي وليد الفراج الرد على متابع اتهمه بالإساءة لنادي النصر السعودي خلال حلقات برنامجه ”الدوري مع وليد”.

وكان أحد مشجعي النصر اتهم الفراج بالإساءة المتكررة لنادي النصر وسحب لقب العالمي منه ليرد الفراج، قائلا: ”أنا لم أُخطئ في حق النصر، أنت تريد إعلام (طبطب ليس)، وجميعكم تريدون أن يكون الجميع جيدا لا يتم الحديث في أي أمور أخرى، والقناة الحكومية بالتأكيد لا تريد هذا“.

#الدوري_مع_وليد#وليد_الفراج يرد على مشجع اتهمه بالإساءة لنادي #النصر في قناة حكومية: لم أخطأ على النصر.. وانتم تريدون إعلام "طبطب ليس". pic.twitter.com/V5ODFhFq3e — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) January 19, 2020

وأضاف: ”منذ عقود وأنا أعمل في مجال الإعلام وليس سنوات، وأقول رأيي ويجب عليك احترامه، كما أنا أحترم رأيك، وأنت تريد القول إن النصر عالمي لا مشكلة، ولكن أنا ذكرت أن اللقب أصبح مشاعا بين ثلاثة أندية سعودية“.

يذكر أن نادي النصر كان شارك في بطولة كأس العالم للأندية عام 2000، ليصبح أول فريق سعودي يحقق هذا الأمر، ثم كان نادي الاتحاد النادي الثاني في الأندية السعودية التي تشارك في مونديال الأندية، ثم كان الهلال في عام 2019 هو ثالث الأندية السعودية مشاركة في المونديال.

وكان الهلال احتل المركز الرابع في بطولة مونديال الأندية التي أُقيمت في قطر، ليحقق نفس إنجاز الاتحاد في عام 2005.