عادل التويجري يظهر على الهواء وهو مريض.. شاهد تعليق وليد الفراج‎

ظهر الناقد الرياضي السعودي عادل التويجري وهو مريض، خلال إطلالته على قناة (SBC) ببرنامج ”الدوري مع وليد“.

وخلال تقديم البرنامج، ظهر التويجري مرهقًا نوعًا ما، حيث قال وليد لفراج مقدم البرنامج: ”سلامتك شكلك تعبان، شكرًا لحضورك“.

يذكر أن الإعلامي السعودي وليد الفراج مقدم برنامج ”الدوري مع وليد“ على القناة الرياضية السعودية تسبب في أزمة مع التويجري، بعد تصريحاتهما بشأن بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان في حلقة سابقة، والتي وصف البطولة خلالها بأنها ”بطولة أم أحمد“.

#الدوري_مع_وليد

الناقد عادل التويجري يظهر في حلقة اليوم وهو "مريض". pic.twitter.com/xlAnN2LKhw — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) January 16, 2020

ووصف الفراج في برنامجه ”الدوري مع وليد“ على قناة SBC كأس العالم للأندية بأنه بطولة كبيرة وليس ”دوري أم أحمد“، وذلك خلال تحليله لأسباب خسارة الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام فلامنغو البرازيلي في الدور قبل النهائي للبطولة التي اختتمت في قطر، الشهر الماضي، وفاز ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا بلقبها.

وأصدرت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية بيانًا رسميًا عقب تصاعد الاحتجاجات ضد وصف وليد الفراج مقدم برنامج ”الدوري مع وليد“ كأس دوري الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، دون أن يسميه بـ“دوري أم أحمد“، وهو ما كرره ضيفه عادل التويجري المعروف بانتمائه للهلال.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية في البيان آنذاك بشأن هذه التصريحات: “تود هيئة الإذاعة والتلفزيون أن توضح أنه بناءً على توجيه معالي وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، تم فتح تحقيق داخلي بملابسات ما حدث في أحد البرامج الرياضية فور انتهاء الحلقة، وستتم محاسبة من يثبت عليه أي تجاوز للأنظمة“.