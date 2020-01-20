غروس مدرب النادي الأهلي السعودي يحدد طلباته في الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحفية أن السويسري كريستيان غروس، المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، طالب إدارة ناديه بتدعيم صفوفه بلاعبين محليين، مبديا عدم رضاه عن تحركات الإدارة في الميركاتو الشتوي الحالي.

وحسب ما نقلت صحيفة ”الاقتصادية“، يوم الاثنين، فإن مسيرو النادي الأهلي يجرون محاولات حثيثة لتوفير احتياجات مدرب الفريق والتعاقد مع لاعب محلي قد يكون غالبا في خط الدفاع، في ظل ارتباطات لاعبيه الدوليين سواء مع المنتخب السعودي الأول ممثلا في محمد خبراني أو الأخضر الأولمبي الذي يمثله الثنائي عبد الباسط هندي وعبد الله حسون.

وكانت إدارة النادي الأهلي تعاقدت مع محترف واحد حتى الآن، وهو الألماني ماركو مارين.

من جهة أخرى، تواجد لاعب الأهلي، عبدالرحمن غريب ضمن قائمة أفضل 5 لاعبين في أبرز نجوم غرب آسيا في الدور الأول من بطولة آسيا تحت 23 عاما.

وكانت مصادر قريبة الصلة بإدارة النادي الأهلي نفت رحيل كل من سلمان المؤشر وحسين المقهوي عن الفريق على خلفية ما تردد عن اتفاق الأول مع نادي النصر.

وكشفت تقارير إعلامية عن موافقة سلمان المؤشر على التجديد والاستمرار في صفوف الأهلي، بشرط التوقيع على عقد مدته 3 مواسم، والحصول على راتب سنوي قدره أربعة ملايين ونصف المليون.

ولم تحسم إدارة الأهلي موقفها من شروط المؤشر من أجل تجهيز العقود وتوقيعها، إلا أن ترقب النصر، سيجعل مجلس الصائغ مجبرا على الموافقة أو بدء مفاوضات مع اللاعب من أجل تخفيض المدة والراتب السنوي.

ويستضيف الأهلي نظيره النصر، في الـ15 من مارس المقبل، بملعب الجوهرة المشعة، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من كأس الملك.