الهيئة العامة تحقق مع شخصيات في النادي الأهلي السعودي

استدعت الهيئة العامة للرياضة في السعودية، شخصيات في النادي الأهلي، للتحقيق معها، وأن عمل تلك اللجنة سيستمر لمدة يومين.

وبحسب ما نقلته صحيفة ”الجزيرة“ فإن لجنة من الهيئة العامة للرياضة خرجت للتحقيق في بعض ما تم رفعه من قبل الجمعية العمومية للنادي، وإنها استدعت شخصيات في النادي للتحقيق.

وكشفت تقارير إعلامية أن لجنة هيئة الرياضة أخذت إجابات خطية من الإدارة القانونية بالنادي الأهلي حول هذه المخالفات.

وقامت اللجنة باستدعاء الرئيس أحمد الصائغ والمشرف الأمير منصور بن مشعل، للتحقيق في هذه البلاغات.

وستكمل اللجنة عملها غدا مع الصائغ التي تتمحور حول تم عقد رعاية ”ميلانو“، ومخالفات في عقد اللاعب ”أليكسيتش“ الصربي.

#الدوري_مع_وليد

المراسل وليد الخضير: لجنة هيئة الرياضة في #الأهلي أخذت إجابات خطية من الإدارة القانونية بالنادي،واستدعت الرئيس أحمد الصائغ والمشرف الأمير منصور بن مشعل..ستكمل اللجنة عملها غدا مع الصائغ.. تم التحقيق حول عقد رعاية "ميلانو"، ومخالفات في عقد اللاعب "أليكسيتش" الصربي. pic.twitter.com/1DqSjayiF2 — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) January 19, 2020

الجدير بالذكر أن خلافات شديدة تدور بين المشرف العام على الكرة الأمير منصور بن مشعل القريب من الجمعية العمومية للنادي مع المهندس أحمد الصائغ الرئيس الحالي.

وتطالب الجمعية العمومية بحل مجلس الإدارة الحالي خاصة بعد إعلان الأمير منصور بن مشعل ابتعاده عن دعم النادي طالما بقيت الإدارة الحالية برئاسة الصائغ.

ويحتل الأهلي المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري السعودي وفي جعبته 26 نقطة من 14 مباراة، علمًا بأن الفريق يلعب مع النصر في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويلعب الأهلي مع لوكوموتيف طشقند الأوزبكي أو مع استقلال دوشنبه الطاجكي في دور الإقصائيات للتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.