تقارير: 3 أندية تتصارع لضم عبدالله السالم لاعب نادي النصر السعودي السابق

كشفت تقارير صحفية عن دخول 3 أندية سعودية في مفاوضات مع المهاجم عبدالله السالم، لاعب نادي النصر السعودي السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد انتهاء أزمة قيده.

وكان نادي النصر قد ضم السالم على سبيل الإعارة لـ6 أشهر من الفيحاء في يناير 2019 وقررت الإدارة شراء عقده بعد ذلك، ولكنها تراجعت عن الاتفاق بخصوص شراء اللاعب.

وقال السالم في تصريحات تلفزيونية: ”ما زالت قضيتي معلقة وأنتظر صدور القرار وأرجو أن يكون سريعا. بدأت فترة الانتقالات الشتوية وأنا لا أعلم لأي نادٍ أنتمي فهل أنا لاعب حر أم لا؟“.

#الدوري_مع_وليد

عبدالله السالم-لاعب #النصر و #الفيحاء سابقاً: لا زالت قضيتي معلقة وأنتظر صدور القرار وارجوا أن يكون سريعاً.. توقفت المراسلات بيني وبين لجنة الإحتراف والاتحاد السعودي.. بدأت المرحلة الشتوية وأنا لا أعلم لأي نادي أنتمي فهل أنا لاعب حر أو لا pic.twitter.com/ySGtcqBblY — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) January 16, 2020

وسرعان ما أعلن اللاعب بعد ذلك عن حل قضيته، وأشار: “لجنة الاحتراف باتحاد الكرة تواصلت معي وأبلغتني بإمكانية تسجيلي لأي نادٍ”.

وأشارت صحيفة “الرياضية” السعودية، اليوم الأحد، إلى أن السالم يدرس حاليا عدة عروض جاءته من أندية الاتحاد والفتح والشباب.

ويسعى عبدالله السالم لاختيار العرض المناسب من أجل العودة من جديد إلى المستطيل الأخضر بعد أن غاب طوال الأشهر الماضية بسبب أزمة النصر والفيحاء.

وكان عبدالله السالم قد لعب لصفوف الخليج ثم تمت إعارته إلى الاتفاق في 2013 وانتقل بعد ذلك إلى الفيحاء في 2017 وأعير إلى النصر في يناير 2019.