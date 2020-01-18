حقيقة توقيع لاعب الأهلي سلمان المؤشر لنادي النصر السعودي 

نفى مصدر قريب الصلة في إدارة نادي النصر السعودي الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية عن حصول ناديه على توقيع لاعب الأهلي سلمان المؤشر.

وأوضح المصدر، أن اللاعب لا يزال عقده ممتدا مع الأهلي حتى نهاية الموسم الحالي، وأن إدارة ناديه قد جلست معه بالفعل لأجل تجديد تعاقده.

من جانبه قال المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أحمد بامعوضة في تصريحات تلفزيونية:

”سلمان المؤشر لاعب أهلاوي، وينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، واجتمعنا معه أكثر من مرة وغير صحيح خروجه من الأهلي في الفترة الحالية“.

والمؤشر البالغ من العمر 31 سنة، يلعب في صفوف النادي الأهلي منذ صيف 2014، عندما انتقل إليه قادما من صفوف فريق الوحدة، حيث ينتهي عقده مع قلعة الراقي في يونيو القادم.

ويحق للمؤشر التوقيع لأي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث ينتهي عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي.

وافتتح ماركو مارين أهدافه مع الأهلي عندما سجل هدف الفوز 2-1 على الوحدة اليوم السبت ليصعد بفريقه إلى قبل نهائي كأس ملك السعودية لكرة القدم ويضرب موعدا مع النصر.

وسيلتقي في المباراة الأخرى في قبل النهائي أبها، الذي فاز على الفتح في وقت سابق بركلات الترجيح، مع الهلال وسيتم تحديد موعد المباراتين لاحقا.

وانضم مارين (30 عاما) جناح منتخب ألمانيا السابق للأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية قادما من رد ستار الصربي.

ووضع عبد الله الزوري الوحدة في المقدمة بتسديدة أرضية من مدى قريب إثر ارتباك دفاعي من لاعبي الأهلي بعد ثماني دقائق من البداية، لكن السوري عمر السومة أدرك التعادل في الدقيقة 26 من ركلة جزاء.

ونجح مارين في تسجيل هدف الفوز عندما تابع تسديدة السومة التي ارتدت من حارس الوحدة عبد الله الجدعاني في الدقيقة 67.

وضرب أبها موعدا مع الهلال في قبل النهائي بعد فوزه 5-3 في ركلات الترجيح على ضيفه الفتح في دور الثمانية بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1.

ووضع التونسي سعد بقير أبها في المقدمة في الدقيقة 28 من ركلة جزاء خلال المباراة التي أقيمت في إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة أبها.

وكاد أن يتقدم أبها عبر بقير أيضا في الدقيقة 11 عندما أرسل تمريرة عرضية خدعت الأوكراني ماكسيم كوفال حارس الفتح وسكنت شباكه، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل عقب مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

وأدرك الفتح التعادل في الدقيقة 50 عندما أرسل علي الزقعان تمريرة عرضية من ضربة رأس إثر ركلة ركنية حولها مروان سعدان مباشرة بقدمه في شباك المغربي عبد العالي المحمدي حارس أبها.