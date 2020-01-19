نادي التعاون السعودي يعلن رسميا رحيل لاعبه يحيى خرمي

أعلن نادي التعاون السعودي رحيل لاعب الفريق، يحيى خرمي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة ”تويتر“: ”وقعت إدارة النادي مخالصة مالية مع اللاعب يحيى خرمي، متمنية له التوفيق والنجاح مستقبلا“.

وكان يحيى خرمي قد انتقل لصفوف التعاون في يوليو 2018، قادما من صفوف الاتحاد، لمدة موسمين، في حين أجرى اللاعب عملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة في نوفمبر من نفس العام.

وقعت إدارة النادي مخالصة مالية مع اللاعب "يحيى خرمي" متمنية له التوفيق والنجاح مستقبلا .#التعاون pic.twitter.com/QGgo6OEC8l — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) January 19, 2020

ويستعد التعاون لخوض مباراة قوية ضد الفيحاء يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات مباريات الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل نادي التعاون حاليا المركز الخامس بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 25 نقطة من 14 مباراة خاضها الفريق حيث حقق 8 انتصارات وتعادل مباراة وخسر 5 مباريات.

وكان نادي التعاون في مباراته الماضية بمسابقة الدوري السعودي قد انتصر على الفتح بهدفين مقابل هدف حيث سجل سدريك أميسي الثنائية التعاونية.