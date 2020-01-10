رسميا.. نادي التعاون السعودي يتعاقد مع فيصل درويش

أعلن نادي التعاون السعودي، اليوم الجمعة، تعاقده بشكل رسمي، مع لاعب الوسط فيصل درويش، قادما من نادي الوحدة.

وقال التعاون عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”أنهت إدارة النادي، رسميا، إجراءات ضم لاعب الوحدة، فيصل درويش، لمدة 3 سنوات ونصف، كان ذلك بمقر النادي بحضور رئيس مجلس الإدارة محمد القاسم واللاعب“.

وفيصل درويش البالغ من العمر 28 عاما، انتقل من الرائد إلى الهلال في 2015، ومن الهلال إلى الوحدة في 2018.

وشارك فيصل درويش في 8 مباريات مع الوحدة الموسم الحالي في الدوري السعودي للمحترفين، بحسب موقع ”transfermarkt“، المختص في أرقام وإحصائيات كرة القدم، في حين شارك مع الهلال في 55 مباراة، وإجمالا شارك مع الرائد في 33 مباراة.

ويملك فيصل درويش في رصيده 6 ألقاب، جميعها مع الهلال، بينها لقبان في الدوري السعودي، ولقبان في كأس خادم الحرمين الشريفين، ولقبا في كأس السوبر السعودي.

ويحتل التعاون المركز السابع في ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة من 13 مباراة، مقابل 23 نقطة للوحدة في المركز الثالث.