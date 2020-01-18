نادي الاتحاد السعودي يقترب من ضم عبدالمجيد السواط لاعب التعاون

كشفت تقارير إعلامية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي قد اقتربت بشدة من التعاقد مع لاعب نادي التعاون عبدالمجيد السواط.

وبحسب ما نقل برنامج ”الديوانية“، عبر قناة ”الرياضية السعودية“ يوم السبت، فإن اللاعب قد دخل الفترة الحرة من عقده، وأن منافسة قريبة تدور بين النصر والاتحاد لضم اللاعب إلا أن الاتحاد هو الأقرب بحسب البرنامج.

وينتهي عقد اللاعب مع التعاون في يونيو 2020، ويحق له التوقيع لأي ناد دون الرجوع لناديه.

ولعب السواط هذا الموسم 11 مباراة في الدوري وسجل 3 أهداف.

ويحتل التعاون المركز الرابع في جدول دوري المحترفين برصيد 25 نقطة من 14 مباراة خاضها الفريق.

إلى ذلك اقترب اللاعب أيوب الكعبي هو الآخر من التوقيع للعميد، ليحل بديلا عن الصربي الكسندر بريغوفيتش.

وبحسب ما نقلت صحفية ”المدينة“ فإن المفاوضات في مراحلها النهائية ومن المتوقع إعلان نادي الاتحاد تفاصيل الصفقة خلال الساعات المقبلة.

واستقرت بوصلة الاتحاديين على المهاجم أيوب الكعبي بتوصية من المدرب الهولندي تين كات الذي يرى أنه الأنسب لقيادة الهجوم الاتحادي.

وكان الاتحاد قد أتم تعاقده مع المدافع البرازيلي برونو أوفيني من الوكرة القطري وطلال عبسي من الفيصلي والأرجنتيني ليوناردو جيل.