نادي الاتحاد السعودي يكشف حقيقة مفاوضاته لضم هتان باهبري نجم الهلال

نفى أحمد دياب، المتحدث الرسمي في نادي الاتحاد السعودي، الأخبار المتداولة عن نية الإدارة في التعاقد مع هتان باهبري، نجم الهلال، في الميركاتو الشتوي.

ونشر دياب عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، صورة للخبر المنتشر، وعلق: ”إشاعة اليوم“.

وكانت تقارير قد انتشرت على أكثر من موقع، أشارت إلى اختيار مسؤولي الاتحاد، اللاعب هتان باهبري، صانع ألعاب الهلال، ليحل بديلا عن فيلانويفا، الذي يقترب من الرحيل في الميركاتو الشتوي الحالي.

وشددت التقارير، على أن إدارة الاتحاد، تستعد لتقديم عرض رسمي إلى الهلال، لضم باهبري ”27 سنة“، سواء على سبيل الإعارة أو الشراء النهائي.

وطيلة الموسم الحالي، لم يسجل باهبري أي هدف للهلال، في 7 مباريات شارك فيها، ليطرح عديدا من التساؤلات حول أدائه الفني وجدوى استمراره مع الفريق الأزرق.

وكشفت تقارير صحفية، أن الاتحاد وفيلانويفا، اتفقا بشكل نهائي على فسخ العقد بينهما، حيث يتفاوض اللاعب التشيلي حاليا مع أكثر من ناد، للانضمام إليه في الميركاتو الشتوي الحالي.

وأشارت التقارير، إلى أن فريقي التعاون والفيحاء، أقرب الفرق حاليا للتعاقد مع فيلانويفا، في الميركاتو الشتوي الحالي.