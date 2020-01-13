رسميا.. نادي الاتحاد السعودي يعلن التعاقد مع برونو أوفيني

أعلن نادي الاتحاد السعودي، رسميا، التعاقد مع البرازيلي برونو أوفيني، اليوم الإثنين.

ونشر الاتحاد، عبر حسابه في موقع ”تويتر“ تغريدة كتب فيها ”برونو أوفيني ينضم إلى كتيبة النمور“.

كما نشر الاتحاد مقطع فيديو لأوفيني، البالغ من العمر 28 عاما، وهو يرتدي قميص النادي.

وقال أوفيني في مقطع الفيديو: ”الجميع يتذكر الأهداف العظيمة، ولكن القليل يتذكر من صنعها، بالهجوم القوي يمكن الفوز بالعديد من المباريات، لكن بالدفاع القوي يمكن أن تكون بطلا، معا سأقاتل لكم وبكم“.

برونو اوفيني ينضم إلى كتيبة النمور ????#شتوية_العميد pic.twitter.com/lLInTkzKvw — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 13, 2020

وانضم أوفيني إلى نادي النصر السعودي صيف العام 2016، وغادره الصيف الماضي.

وسجل اللاعب البرازيلي 5 أهداف للنصر في 78 مباراة، لكنه يملك ذكرى مميزة في الدوري السعودي للمحترفين، إذ سجل أوفيني هدفا سيظل خالدا في تاريخ جماهير النصر ضد الهلال في الدقيقة 90+8 ليمنح به فريقه 3 نقاط ثمينة ويقربه من التتويج بلقب الدوري الموسم الماضي.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي، الذي يضم 16 فريقا، ويملك العميد 14 نقطة فقط من 14 مباراة.

وودع الاتحاد كأس خادم الحرمين الشريفين بالخسارة أمام الفتح 0/1، علما أنه يلعب مع أولمبيك آسفي المغربي في ربع نهائي البطولة العربية للأندية.