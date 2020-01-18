النادي الأهلي يهزم الوحدة ويضرب موعدا مع النصر في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

حقق النادي الأهلي فوزا ثمينا على نظيره الوحدة، بهدفين لهدف، مساء السبت، في إطار مباريات دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ليضرب موعدا مع النصر، في الدور نصف النهائي.
وافتتح نادي الوحدة أهداف اللقاء عند الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، بعدما تابع إحدى الكرات العرضية ليسددها في مرمى ياسر المسيليم.
د8’ هدف للوحدة! ⚽#عبدالله_الزوري يفتتح التسجيل#الوحدة 1 : 0 #الأهلي#الوحدة_الأهلي
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/OmvSzQ5485
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 18, 2020
وفي الدقيقة 26 سجل عمر السومة هدف التعادل للنادي الأهلي من ركلة جزاء، صوبها بقوة على يمين حارس المرمى.
وفي الشوط الثاني، تبادل الفريقان السيطرة على اللقاء، حتى تمكن الألماني ماركو مارين من تسجيل الهدف الثاني للأهلي عند الدقيقة 68، بعدما استغل إحدى الكرات العرضية داخل منطقة جزاء الوحدة.
د26’ هدف للأهلي! ⚽#عمر_السومة يسجل التعادل#الوحدة 1 : 1 #الأهلي#الوحدة_الأهلي
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/gJJfHvDDi8
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 18, 2020
ويستضيف الأهلي نظيره النصر، 15 مارس المقبل، بملعب الجوهرة المشعة، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من كأس الملك.
د68’ هدف للأهلي! ⚽#ماركو يضيف الثاني#الوحدة 1 : 2 #الأهلي#الوحدة_الأهلي
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/jMDskYjeQp
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 18, 2020
أبها والأهلي يكملان عقد الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين ⬇️ pic.twitter.com/pwE9TlSge5
— الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) January 18, 2020