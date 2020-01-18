النادي الأهلي يهزم الوحدة ويضرب موعدا مع النصر في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

حقق النادي الأهلي فوزا ثمينا على نظيره الوحدة، بهدفين لهدف، مساء السبت، في إطار مباريات دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ليضرب موعدا مع النصر، في الدور نصف النهائي.

وافتتح نادي الوحدة أهداف اللقاء عند الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، بعدما تابع إحدى الكرات العرضية ليسددها في مرمى ياسر المسيليم.

وفي الدقيقة 26 سجل عمر السومة هدف التعادل للنادي الأهلي من ركلة جزاء، صوبها بقوة على يمين حارس المرمى.

وفي الشوط الثاني، تبادل الفريقان السيطرة على اللقاء، حتى تمكن الألماني ماركو مارين من تسجيل الهدف الثاني للأهلي عند الدقيقة 68، بعدما استغل إحدى الكرات العرضية داخل منطقة جزاء الوحدة.

ويستضيف الأهلي نظيره النصر، 15 مارس المقبل، بملعب الجوهرة المشعة، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من كأس الملك.