أبها يسقط الفتح ويضرب موعدا مع الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

حقق فريق أبها فوزا ثمينا على الفتح بركلات الجزاء الترجيحية (5-3)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ضمن مباريات دور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وافتتح نادي أبها التسجيل في اللقاء عند الدقيقة 28 عن طريق سعد بقير من ضربة جزاء، قبل أن يضيف مروان سعدان هدف التعادل في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

واحتكم الفريقان للوقت الإضافي، لكن لم تتغير النتيجة وظل التعادل الإيجابي مسيطرا على مجريات اللقاء.

وبركلات الترجيح تأهل نادي أبها لمواجهة نادي الهلال في الدور نصف النهائي المقرر له 15 مارس القادم على ملعب محيط الرعب بالرياض.