 النصر يتخطى العدالة بصعوبة ويصعد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين (فيديو) – إرم نيوز‬‎

النصر يتخطى العدالة بصعوبة ويصعد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين (فيديو)

النصر يتخطى العدالة بصعوبة ويصعد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

صعد نادي النصر إلى الدور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين، عقب فوزه الصعب على مضيفه العدالة 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، في الدور ربع النهائي.

ووجد النصر صعوبةً كبيرة في اختراق دفاع العدالة الذي ظهر بشكل مميز خاصة خلال الشوط الأول والذي لم يعرف فيه الضيوف هز شباك مضيفهم.

وتمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر من تسجيل هدف فريقه الوحدة، بعدما حول عرضية زميله سلطان الغنّام بقدمه في شباك العدالة.

وسيلعب النصر في الدور نصف النهائي مباراة أمام الفائز من مواجهة الوحدة وضيفه الأهلي والتي ستقام، يوم السبت، على ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة.

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