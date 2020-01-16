نادي الهلال يتجنب مفاجآت الاتفاق ويصعد لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

صعد نادي الهلال إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، اليوم الخميس، بعد فوزه الصعب بنتيجة 2/1 على منافسه الاتفاق، بالأشواط الإضافية.

وسجل صالح الشهري الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الرابعة بتسديدة من داخل المنطقة، بعدما تلقى كرة عرضية من زميله محمد البريك على الجهة اليمنى، لكن السلوفاكي فيليب كيس أدرك التعادل للاتفاق من ضربة جزاء في الدقيقة 84، ليتجه الفريقان للشوطين الإضافيين.

وأعاد صالح الشهري التقدم للهلال مجددا، بعدما سجل هدفا في الدقيقة 97 بتسديدة من داخل المنطقة، بعد كرة من محمد البريك.

وتغلب الهلال 4/1 على عرعر، ثم 4/2 على الجبلين، ثم بركلات الترجيح (6/5) على الفيصلي بعد التعادل 2/2، قبل مواجهة الاتفاق.

وسبق أن أحرز الهلال لقب كأس خادم الحرمين الشريفين 8 مرات، آخرها موسم 2016/2017، علما أن الأهلي أكثر من حقق اللقب بـ13 لقبا، ثم الاتحاد بـ9 ألقاب، و8 للأهلي و6 للنصر، و3 للشباب . وحصد التعاون لقب النسخة الماضية، لأول مرة في مسيرته.

ويلتقي النصر مع العدالة، غدا الجمعة، في حين يلعب أبها مع الفتح، والأهلي ضد الوحدة، السبت.