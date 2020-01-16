 هدف مباراة الهلال والاتفاق.. صالح الشهري يضع الزعيم في المقدمة (فيديو) – إرم نيوز‬‎

هدف مباراة الهلال والاتفاق.. صالح الشهري يضع الزعيم في المقدمة (فيديو)

هدف مباراة الهلال والاتفاق.. صالح الشهري يضع الزعيم في المقدمة (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل صالح الشهري الهدف الأول لناديه الهلال في مباراته مع الاتفاق، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الخميس.

وجاء هدف صالح الشهري في الدقيقة الرابعة بتسديدة من داخل المنطقة، بعد كرة عرضية من محمد البريك.

وفي بقية مباريات ربع النهائي، يلعب العدالة مع النصر، الجمعة، وأبها مع الفتح، والأهلي مع الوحدة، السبت.

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