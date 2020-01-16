هدف مباراة الهلال والاتفاق.. صالح الشهري يضع الزعيم في المقدمة (فيديو)

سجل صالح الشهري الهدف الأول لناديه الهلال في مباراته مع الاتفاق، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الخميس.
وجاء هدف صالح الشهري في الدقيقة الرابعة بتسديدة من داخل المنطقة، بعد كرة عرضية من محمد البريك.
د3’ هدف للهلال! ⚽
#صالح_الشهري يفتتح التسجيل
#الهلال 1 : 0 #الاتفاق
#الهلال_الاتفاق
#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/9esZr57MGc
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 16, 2020
وفي بقية مباريات ربع النهائي، يلعب العدالة مع النصر، الجمعة، وأبها مع الفتح، والأهلي مع الوحدة، السبت.