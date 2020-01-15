المستشار التحكيمي فهد المرداسي: نادي الهلال الأكثر تضررا تحكيميا ثم النصر في الدوري السعودي (فيديو)

أثار المستشار التحكيمي فهد المرداسي، الجدل، عبر تقديمه تحليلا خاصا خلال تواجده في برنامج ”الدوري مع وليد“ في ضيافة الإعلامي وليد الفراج، مساء الثلاثاء.

وتحدث المرداسي أن الفقرة تم تحديثها، ورصد ركلات الجزاء المحتسبة في الدوري السعودي حتى الجولة 14 ووصل عددها إلى 42 ركلة.

وكان الفتح متصدرا الترتيب بـ5 ركلات، ثم جاء بعده الاتفاق بأربع ركلات ثم التعاون بنفس الرصيد، ثم الهلال والشباب والفيحاء والرائد والحزم، واحتسب لكل منها 3 ركلات جزاء.

وأضاف: ”لدينا ركلات الجزاء غير المحتسبة للفريق، أي الأكثر تضررا، وهي تقديرية خاصة بي. في بداية الترتيب كان الهلال لم تحتسب له 7 ركلات جزاء، ثم النصر لم يُحسب له 5 ركلات جزاء صحيحة، ثم الرائد لم يُحسب له 5 ركلات جزاء صحيحة أيضا“.

وأضاف: ”أول ركلة جزاء لم تحتسب للهلال كانت في مباراة أبها، ثم الاتحاد والتعاون والاتفاق، ثم النصر لم تحتسب له في مباريات الحزم والأهلي والرائد والتعاون والعدالة، بينما التعاون الأكثر استفادة تحكيميا بـ9 ركلات جزاء لم تحتسب عليه“.

وأسدل الستار على مباريات الجولة الرابعة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بمواجهة أبها والأهلي التي حسمها الأخير بنتيجة 2-1 على ملعب الجوهرة المشعة.

وارتفع رصيد الأهلي للنقطة 26 تقدم بها للمركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين، بينما توقف رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز السابع.

ويتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 30 نقطة متساويا مع النصر الوصيف، علما أن “الزعيم” تتبقى له مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشرة.