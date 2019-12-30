الخبيران التحكيميان فهد المرداسي ومحمد فودة يشتبكان على الهواء بسبب ركلة جزاء مباراة النصر ضد الفيحاء (فيديو)

أثارت القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراة النصر ضد الفيحاء، يوم السبت، العديد من الانتقادات وسط اتهامات بخطأ احتساب ركلة الجزاء التي حصل عليها ”العالمي“، وغياب الدور الواجب على تقنية الـVAR، وغيرها من الأزمات التي دارت بشأن المبارة المنتهية بفوز النصر بأربعة أهداف مقابل هدف.

ودلل الخبير التحكيمي فهد المرداسي على خطأ احتساب ركلة الجزاء للاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله بمقطع فيديو من المباراة قائلا: ”رأي الاتحاد الدولي والآسيوي في مثل هذه الحالات، لا تعد مخالفة، إذا جاءت الكرة من زميل اللاعب، وحدث بعد ذلك لمس الكرة باليد“.

وأضاف المرداسي: ”إلا إذا كان هناك حركة إضافية لليد، وفي هذه الحالة يد اللاعب قبل لعبها من الزميل وهي في نفس الوضع، ولم يقم بعمل حركة إضافية، وبالتالي ركلة الجزاء المحتسبة للنصر غير صحيحة“.

رأي الإتحاد الدولي والاسيوي

في مثل الحالات: لا تعتبر مخالفة

إذا جاءت الكرة من زميل اللاعب

وحدث بعد ذلك لمس الكرة باليد ،

الا اذا كان هناك حركة إضافيه لليد ، وفي هذه الحالة يد اللاعب قبل لعبها من

الزميل وهي في نفس الوضع

ولم يقم بعمل حركة إضافية،

وبالتالي ركلة جزاء غير صحيحه pic.twitter.com/5vcEfibtCn — فهد المرداسي (@almirdasi) December 29, 2019

ووافقه في الرأي المحلل التحكيمي سعد الكثيري، مؤكدا أن ركلة جزاء النصر التي سجل منها حمد الله الهدف في الدقيقة 71 كانت غير صحيحة.

واشتعلت الأزمة بشكل أكبر بعد تداول مقطع فيديو مجتزأ، من مداخلة المستشار التحكيمي محمد فودة، مع برنامج ”الدولي مع وليد“، ينتقد فيها المرداسي، وقال له: ”ما بين الكواليس كلمتك وقلت لك ركلة الجزاء صحيحة، ولكنك اعترضت وقلت لي إن لديك تعليمات وركلة الجزاء غير صحيحة، وقلت لك قل رأيك ولا نريد الاختلاف على الهواء، وأنا ما غيرت رأيي وهو ما قلته قبل الهواء أقوله لك الآن“.

وسارع الجمهور بتدشين هاشتاغ على موقع تويتر باسم ”#الفوده_يفضح_المرداسي“، ونشر خلاله المغردون مقطع الفيديو كاملا ويوضح خلاله فودة رأيه في صحة ركلة الجزاء، قائلا: ”نحن نطبق القانون ولا نفسره، الحالات المذكورة من الأخ فهد صحيحة ولكن هناك اختلافات في القانون وحكم الساحة أخذ برأي حكم الفيديو، وبالتالي ركلة جزاء صحيحة أعلن عنها حكم المباراة وهذا نص قانون لا نفسره، وإذا كان فيه تعليمات من الاتحاد الدولي مفترض أن يطلع عليها الجميع“.

وقاطعه المرداسي، قائلا: ”فيه تعليمات من الاتحاد الدولي لكرة القدم ويعرفها جميع المحاضرين على مستوى العالم ونصها موجود“، وقاطعه فودة: ”لا أريد الدخول في جدال وهذا القانون الموجود أمامي وركلة الجزاء صحيحة بموجب نص القانون، وأنا أطبق القانون ولا أفسره، ولكن إذا المرداسي له رأي مخالف فأنا أحترمه“.

وشدد المرداسي: ”أنا بهذه المادة مطلع تماما واسأل كثيرا وحكاما دوليين وناسًا بالفيفا وكلهم اتفقوا على أنها ركلة جزاء غير صحيحة“، ليقاطعه فودة مرة ثانية: ”إذا كان لديك تعليمات أو رد من الفيفا أظهرها لي، ورأيي ورأيك لن يغير من الأمر شيئا وعندي النص القانوني، وإذا صدر قرار من المشرع فكلنا سنلتزم به وإذا كان غير معمم فكيف سنعرف، وإذا كان فيه تعليمات خاصة خليها تطرح ونلتزم بها كلنا طالما صادرة من المجلس الدولي لكرة القدم“.

#الفوده_يفضح_المرداسي اختلف فودة مع المرداسي حول صحة ضربة جزاء النصر، حيث صرح المرداسي أن لديه تعليمات خاصة بعدم صحتها في مقطع تم اقتطاعه من البعض، والمغردون ينشرون المقطع كاملًا لتوضيح مقصده. pic.twitter.com/eQudsjF4kS — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) December 30, 2019

وكان النصر قد نجح في تحويل خسارته بهدف نظيف في الشوط الأول، إلى انتصار كبير بأربعة أهداف خلال الدقائق العشرين الأخيرة من المباراة.

وعزز نادي النصر صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 29 نقطة، ويلاحقه الوحدة في المركز الثاني برصيد 24 نقطة، والأهلي ثالثا بـ 23 نقطة.