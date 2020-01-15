عبد الرزاق حمدالله نجم نادي النصر السعودي يهاجم متابعا على ”إنستغرام“ بسبب دعم فريقه السابق

انتقد عبد الرزاق حمدالله، نجم نادي النصر السعودي، بقوة أحد متابعي حسابه الرسمي على ”إنستغرام“، علق على عدم دعم حمدالله فريقه السابق أولمبيك آسفي المغربي.

وكان حمدالله تقدم باعتذار لناديه السابق أولمبيك آسفي المغربي لعدم قدرته زيارة البعثة المتواجدة في جدة حاليا لمواجهة الاتحاد في ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وبدأ المهاجم المغربي مسيرته الاحترافية في كرة القدم مع أولمبيك آسفي التابع لمدينته، وقد لعب له من عام 2010 حتى 2013 حين غادر المغرب وانطلق في رحلة قادته للعب في سويسرا والصين وقطر والسعودية.

وسيحل أولمبيك آسفي ضيفا على اتحاد جدة مساء الأربعاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، واستبق حمدالله اللقاء بنشر صورة على حسابه الرسمي في إنستغرام وتمنيه توفيق الفريق وانتصاره.

وكتب: ”بالتوفيق لفريقي الأم أولمبيك آسفي في مباراته المقبلة بكأس محمد السادس، وأتمنى من الله أن يسهل طريقهم للفوز“.

وأضاف: ”وأعتذر عن عدم استطاعتي زيارة فريقي في مدينة جدة نظرا لارتباطي بتدريبات يومية ومباراة مهمة في كأس الملك، وشكرا للجمهور المسفيوي وديما آسفي“.

ولكن أحد مشعجي آسفي رد عليه متهما إياه بالتقصير في دعم فريقه السابق، ليرد عليه حمدالله غاضبا: ”أنا مرتبط بتدريبات يومية مع فريقي ولدينا مباراة حاسمة في كأس الملك، ولذا لا أستطيع زيارة فريقي الأم أولمبيك آسفي، علما أنهم في مدينة بعيدة عني“.

وتابع: ”لا أنت ولا غيرك سيشرح لي كيف أدعم فريقي الأم أو بالأحرى مدينتي، وشكرا“.

حمدالله تُوج بلقب هداف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي للموسم الماضي برصيد تاريخي بلغ 34 هدفا، وقد ساهمت تلك الأهداف في تتويج فريقه بلقب الدوري السعودي وتُوج كذلك قبل عدة أيام بلقب السوبر السعودي على حساب التعاون.