إصابة روي فيتوريا مدرب نادي النصر السعودي في الرأس بسبب رياضة التطعيس

تعرض روي فيتوريا مدرب نادي النصر السعودي لإصابة بالرأس، مساء اليوم الأحد، خلال تواجده بمدينة الثمامة لممارسة رياضة التطعيس.

ونشر صحيفة ”الجزيرة“ تقريرًا أشارت فيه إلى أن فيتوريا وأثناء ممارسته رياضة (التطعيس) في الثمامة مع اللاعب عبدالعزيز الجبرين لم يقم بربط حزام الأمان وارتطم رأسه في الزجاج.

وأجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريبًا، صباح اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة العدالة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم الجمعة المقبل.

ومنح فيتوريا اللاعبين راحة من التدريبات، يوم أمس السبت، عقب مواجهة الاتحاد في دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وفرض الاتحاد التعادل 1-1 على مستضيفه النصر متصدر وحامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، يوم الجمعة الماضي.

وهذا التعادل الثالث للنصر في 14 مباراة ليرفع رصيده إلى 30 نقطة، بينما ظل الاتحاد في المركز الـ 13 برصيد 14 نقطة، بعدما تعادل للمرة الثانية هذا الموسم.