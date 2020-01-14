وليد عبدالله يرفض عرضا لتجديد عقده مع النصر.. وفيتوريا يستقر على رباعي دوري أبطال آسيا

كشفت تقارير صحفية سعودية أن وليد عبدالله حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد رفض عرضا لتجديد عقده مع ناديه لمدة موسمين.

وبحسب ما نقلت صحيفة الرياضية فإن عبدالله رفض تجديد عقده مقابل مليون و800 ألف ريال سعودي في الموسم الواحد.

وسيدخل فترة الستة أشهر الحرة خلال الشهر الجاري، حيث يمتلك اللاعب عرضين سعوديين بقيمة مالية أفضل من عرض النصر.

إلى ذلك، استقر البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر على الأسماء الأجنبية التي ستخوض غمار مسابقات دوري أبطال آسيا في النسخة القادمة.

واختار فيتوريا الرباعي براد جونز ومتوسط الدفاع البرازيلي مايكون وصانع الألعاب البرازيلي جوليانو والمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

والرباعي هم نفس الأسماء التي خاضت منافسات دوري أبطال آسيا الموسم الماضي والتي ودعها الفريق من ربع النهائي.

وقالت الشرق الأوسط إن القائمة لم ترفع حتى الآن بشكل نهائي، إلا أن مصادر الصحيفة أكدت تمسك فيتوريا بقناعاته الفنية.

وسينضم عبد الفتاح آدم ومختار علي نجما فريق النصر لقائمة الفريق في دوري أبطال آسيا بعد التأكد من صحة قيدهما كلاعبين سعوديين.