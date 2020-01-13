ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد ثنائية عمر السومة وهدف دجانيني تافاريس (صورة)

سجل النجم السوري عمر السومة هدفين في حين سجل دجانيني تافاريس هدفا، ليفوز النادي الأهلي 3/1 على أبها، على ملعب الجوهرة المشعة، اليوم الإثنين، في ختام مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل تافاريس هدفه في الدقيقة 20، في حين وقع السومة ثنائيته في الدقيقتين 35 و83.

ورفع السومة رصيده إلى 9 أهداف في الدوري السعودي وصعد إلى المركز الثالث على قائمة الهدافين، ويتأخر بـ3 أهداف فقط عن الفرنسي بافيتيمبي غوميز لاعب الهلال والذي يتصدر القائمة بـ12 هدفا.

ويأتي في المركز الثاني النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي النصر وسجل 10 أهداف.

ويأتي السومة ثالثا، ثم زميله دجانيني تافاريس في المركز الرابع وفي رصيده 8 أهداف مع كارلوس إدواردو لاعب نادي الهلال، وروماريو ريكاردو دا سيلفا مهاجم الاتحاد.

وسجل كل من كاروليس اندريا ماستينور لاعب العدالة وروني فرنانديز لاعب الفيحاء 7 أهداف ويحتلان المركز الخامس على قائمة الهدافين.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد ثنائية السومة وهدف دجانيني تافاريس:

1. بافيتيمبي غوميز، الهلال، 12 هدفا.

2. عبدالرزاق حمدالله، النصر، 10 أهداف.

3. عمر السومة، الأهلي، 9 أهداف.

4. دجانيني تافاريس (الأهلي)، وكارلوس إدواردو (الهلال)، وروماريو ريكاردو دا سيلفا (الاتحاد)، ولكل منهم 8 أهداف.

5. كاروليس آندريا ماستينور (العدالة)، وروني فرنانديز (الفيحاء)، ولكل منهما 7 أهداف.