ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النادي الأهلي ونهاية الجولة 14 من الدوري السعودي (صورة)

استعاد النادي الأهلي توازنه في الدوري السعودي، بفوزه 3/1 على منافسه أبها اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من المسابقة، على ملعب الجوهرة المشعة.

وانتهى الشوط الأول بتفوق الأهلي 2/1، سجلها دجانيني تافاريس وعمر السومة (للأهلي)، وفانيفا إيما آندرياتسيما (لأبها).

وعزز السومة تقدم الأهلي في الدقيقة 83، ليضمن الراقي 3 نقاط ثمينة، بعدما خسر أمام الشباب والهلال في الجولتين الماضيتين.

وحقق الأهلي الفوز الثامن في الدوري السعودي الموسم الحالي، مقابل تعادلين و4 خسائر، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث، مناصفة مع الرائد، في حين جمدت الخسارة رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز السابع.

ويتربع الهلال على صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة مع النصر، ولكل منهما 30 نقطة، لكن الهلال بإمكانه توسيع الفريق حال فوزه في مباراته المؤجلة مع الفيصلي.

ويتقاسم الأهلي والرائد المركز الثالث، ولكل منهما 26 نقطة، ويأتي خلفهما التعاون الذي حصد 25 نقطة، ثم الوحدة ويملك 24 نقطة.

وشهدت الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي فوز الهلال على الوحدة، والأهلي على أبها، والتعاون على الفتح، والشباب على الحزم، وتعادل النصر مع الاتحاد.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي.

1. الهلال، 30 نقطة من 13 مباراة، والنصر، 30 نقطة من 14 مباراة.

2. الأهلي، والرائد، ولكل منهما 26 نقطة من 14 مباراة.

3. التعاون، 25 نقطة من 14 مباراة.

4. الوحدة، 24 نقطة من 14 مباراة.

ويلعب الهلال مع الفيصلي الإثنين المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشرة.

وفي الجولة الخامسة عشرة يلعب الأهلي مع الرائد، والنصر مع الاتفاق، والوحدة مع الحزم، والهلال مع الشباب، والاتحاد مع العدالة.