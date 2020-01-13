النادي الأهلي يسقط أبها ويرتقي للمركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي (فيديو)

حقق النادي الأهلي فوزا مهما على منافسه أبها، بنتيجة 3/1، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الاثنين، في الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب الجوهرة المشعة.

وافتتح دجانيني تافاريس التسجيل للأهلي في الدقيقة 20، مستغلا كرة من لوكاس ليما، لكن أبها تعادل بعد وقت قصير بتوقيع فانيفا إيما آندرياتسيما في الدقيقة 27، بضربة رأس مستغل كرة ثابتة لعبها سعد بقير.

وسجل النجم السوري عمر السومة هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 35، من ركلة جزاء، سددها بقوة في منتصف المرمى.

ووقع السومة الهدف الثاني له والثالث للأهلي في الدقيقة 83، بضربة رأسية، بمساعدة البديل ماركو مارين.

وعاد الأهلي إلى الانتصارات، بعدما خسر في الجولتين الماضيتين أمام الشباب والهلال 0/1 و1/3 على الترتيب.

وهذا الفوز الثامن للأهلي في الدوري السعودي الموسم الحالي، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث، مع الرائد، في حين جمدت الخسارة رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز السابع.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، وفي جعبته 30 من 13 مباراة، ويتقدم بفارق الأهداف عن النصر الذي لعب 14 مباراة.

ويأتي الهلال مع الرائد في المركز الثالث، ويحتل المركز الرابع نادي التعاون وفي رصيده 25 نقطة.