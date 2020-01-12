تقارير: نادي الاتحاد السعودي تلقى موافقة الترجي التونسي على صفقة أنيس البدري

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي تلقت موافقة رسمية من نظيرتها في الترجي التونسي على عرضها المقدم لضم المهاجم أنيس البدري في سوق الانتقالات الشتوي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الاقتصادية“ السعودية، يوم الأحد، فإن النادي التونسي، أكد تلقيه عرضا رسميا من الفريق السعودي لضم البدري المرتبط معه بعقد سينتهي بنهاية الموسم الجاري، وتردد في الصحافة التونسية أن قيمة العرض تصل إلى نصف مليون يورو، لمدة موسمين ونصف الموسم، وأن اللاعب يصر على الانتقال للعميد بداية من يناير/ كانون الثاني الجاري.

وعاقب معين الشعباني مدرب الترجي التونسي، البدري بالاستبعاد من المشاركة مع الفريق في مباراته أمام فيتا كلوب أمس في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بسبب تمرده ومطالبته بالرحيل بعد تلقيه عرضا من اتحاد جدة بقيمة 500 ألف دولار.

وكان العميد أعلن في بداية سوق الانتقالات الشتوي ضم الأرجنتيني ليوناردو خيل، فيما يُنتظر أن تحسم الإدارة موقف صانع ألعاب الفريق كارلوس فيلانويفا بعد تلقي التقرير الفني الخاص بشأنه من المدرب هينك تيك كات.

الفريق الجداوي كان تعادل 1-1 مع النصر في آخر جولات الدوري السعودي، ويتواجد الفريق حاليا في المركز الـ13 من جدول الترتيب برصيد 14 نقطة.

الجناح التونسي صاحب الـ 29 عاما سجل 10 أهداف وصنع هدفين خلال ظهوره في 16 مباراة هذا الموسم.

وحقق أنيس البدري لقب دوري أبطال أفريقيا مرتين مع الترجي، إلى جانب لقب الدوري 3 مرات.

وتواجد أنيس البدري ضمن المرشحين النهائيين لجائزة أفضل لاعب داخل البطولات الأفريقية برفقة طارق حامد ويوسف البلايلي. جائزة حصدها الجزائري البلايلي في النهاية.