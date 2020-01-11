 تقارير: نادي الاتحاد السعودي يقترب من ضم أنيس البدري لاعب الترجي التونسي – إرم نيوز‬‎

تقارير: نادي الاتحاد السعودي يقترب من ضم أنيس البدري لاعب الترجي التونسي

تقارير: نادي الاتحاد السعودي يقترب من ضم أنيس البدري لاعب الترجي التونسي

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

كشفت تقارير إعلامية أن نادي الترجي الرياضي التونسي تلقى عرضا من نظيره الاتحاد السعودي لضم المهاجم أنيس البدري.

وذكر الحساب الرسمي للترجي على ”تويتر“، يوم السبت: ”أخبار عن عرض من نادي الاتحاد السعودي للاعبنا أنيس البدري“.

وتسعى إدارة نادي الاتحاد لعقد صفقات شتوية تجنب الفريق خطر النتائج السلبية، وتفادي مشاكل المواسم الماضية.

من جانبه، قال الصحفي التونسي نزار حانيني: إن اللاعب البالغ 28 عاماً يرغب بالفعل في الرحيل وخوض تجربة الاحتراف في النادي السعودي.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أشارت إلى أن نادي الاتحاد اقترب كثيراً من التوقيع مع المهاجم المغربي أيوب الكعبي صاحب الـ 26 عاماً.

وبحسب ما نقلت صحيفة المدينة، فإن المفاوضات في مراحلها النهائية، ومن المتوقع إعلان نادي الاتحاد تفاصيل الصفقة خلال الساعات المقبلة.

واستقرت بوصلة الاتحاديين على المهاجم أيوب الكعبي بتوصية من المدرب الهولندي تين كات الذي يرى أنه الأنسب لقيادة الهجوم الاتحادي في المرحلة المقبلة.

من جهة أخرى، يصل خلال الساعات القادمة المدافع البرازيلي برونو أوفيني؛ من أجل الانضمام لصفوف الفريق الاتحادي، بعد إنهاء إجراءات التعاقد معه رسميا من قبل إدارة النادي.

وكان أنمار الحائلي، رئيس الاتحاد، قد خرج في تصريحات تحدث فيها عن أن إدارة ناديه قد اقتربت تماما من التعاقد مع مهاجم أفريقي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الاتحاد السعودي
الترجي التونسي
الدوري السعودي
الرياضة
تاغ
كرة القدم
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث