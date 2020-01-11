تقارير: نادي الاتحاد السعودي يقترب من ضم أنيس البدري لاعب الترجي التونسي

كشفت تقارير إعلامية أن نادي الترجي الرياضي التونسي تلقى عرضا من نظيره الاتحاد السعودي لضم المهاجم أنيس البدري.

وذكر الحساب الرسمي للترجي على ”تويتر“، يوم السبت: ”أخبار عن عرض من نادي الاتحاد السعودي للاعبنا أنيس البدري“.

وتسعى إدارة نادي الاتحاد لعقد صفقات شتوية تجنب الفريق خطر النتائج السلبية، وتفادي مشاكل المواسم الماضية.

أخبار عن عرض من نادي الإتحاد السعودي للاعبنا أنيس البدري… pic.twitter.com/rUGAHe6kEW — Espérance de Tunis ???? الترجي التونسي (@ESTuniscom) January 11, 2020

من جانبه، قال الصحفي التونسي نزار حانيني: إن اللاعب البالغ 28 عاماً يرغب بالفعل في الرحيل وخوض تجربة الاحتراف في النادي السعودي.

????????INFO : Coup de tonnerre à l’ES Tunis ! Anice Badri vient de recevoir une offre impossible à refuser du Moyen-Orient. A 29 ans et après services rendus, le joueur souhaite vraiment y aller ! En attendant une décision, Badri ne jouera pas contre Vita cet après-midi ! — Nizar Hanini (@Nizar_Hanini) January 11, 2020

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أشارت إلى أن نادي الاتحاد اقترب كثيراً من التوقيع مع المهاجم المغربي أيوب الكعبي صاحب الـ 26 عاماً.

وبحسب ما نقلت صحيفة المدينة، فإن المفاوضات في مراحلها النهائية، ومن المتوقع إعلان نادي الاتحاد تفاصيل الصفقة خلال الساعات المقبلة.

واستقرت بوصلة الاتحاديين على المهاجم أيوب الكعبي بتوصية من المدرب الهولندي تين كات الذي يرى أنه الأنسب لقيادة الهجوم الاتحادي في المرحلة المقبلة.

من جهة أخرى، يصل خلال الساعات القادمة المدافع البرازيلي برونو أوفيني؛ من أجل الانضمام لصفوف الفريق الاتحادي، بعد إنهاء إجراءات التعاقد معه رسميا من قبل إدارة النادي.

وكان أنمار الحائلي، رئيس الاتحاد، قد خرج في تصريحات تحدث فيها عن أن إدارة ناديه قد اقتربت تماما من التعاقد مع مهاجم أفريقي.