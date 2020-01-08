تقارير: نادي الاتحاد السعودي يفاوض المدافع الأرجنتيني لاوتارو جيانيتي

كشفت تقارير صحفية، عن دخول مسؤولي نادي الاتحاد السعودي، في مفاوضات مع نادي سارسيفلد الأرجنتيني، للتعاقد مع قائده وصخرته الدفاعية لاوتارو جيانيتي، في الميركاتو الشتوي الحالي.

والاتحاد تعاقد خلال الميركاتو الشتوي الحالي، مع صفقتين حتى الآن، حيث ضم متوسط الميدان الأرجنتيني ليوناردو جيل، قادما من صفوف روزاريو سنترال، بالإضافة إلى المهاجم الشاب محمد الثاني، لاعب الفيصلي.

وأشارت التقارير، إلى أن الصفقة من الممكن أن تكلف إدارة الاتحاد مبلغا يتراوح بين 2 إلى 3 ملايين يورو، وهي القيمة السوقية الحالية للاعب البالغ من العمر 26 سنة.

@AgustinSileoحسب الصحفي Oferta formal del Al-Ittihad por Lautaro Giannetti. El equipo árabe presentó una propuesta para comprar el 100% del pase del capitán de @Velez. العرض الرسمي للاتحاد من قبل لوتارو جيانيتي. قدم الفريق العربي اقتراحاً لشراء 100٪ من عقد القبطان ⁦ pic.twitter.com/NAY9WG9HkI — Omar Alwsabi (@AlwsabiOmar) January 8, 2020

وشددت قناة ”Tyc“ الأرجنتينية، على أن نادي فيليز سارسفيلد رفض العرض الرسمي الأول الذي تقدم به مسؤولو الاتحاد للتعاقد مع جيانيتي، والذي بلغ 2 مليون دولار.

ويعد جيانيتي، أحد أبناء نادي فيليز سارسفيلد، حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول في عام 2015.

ومنذ عام 2015، لعب المدافع الشاب، 83 مباراة مع الفريق الأول لفيليز سارسفيلد، الذي يحتل المركز الرابع في الدوري الأرجنتيني، سجل خلالها هدفا وصنع 2 آخرين.

ولاوتارو اختير كأفضل لاعب في فريقه خلال الموسم الرياضي الحالي، وسابع أفضل لاعب في الدوري، ودخل التشكيل المثالي للجولة، 4 مرات.

يتطلع الاتحاد إلى تقديم انطلاقة جيدة في العام الجديد لكنه يصطدم باختبار صعب في ضيافة النصر متصدر الدوري وحامل اللقب، بعد غد الجمعة.

وحقق الاتحاد، الذي أفلت من الهبوط الموسم الماضي، فوزا واحدا في آخر ثماني مباريات بالدوري ليتراجع إلى المركز الـ13 برصيد 13 نقطة حصدها خلال 13 مباراة، وهو ما يقل عن نصف رصيد النصر البالغ 29 نقطة.