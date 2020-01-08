تقارير: الهولندي تين كات يواجه خطر الإقالة من قيادة نادي الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية أن المدرب الهولندي تين كات يواجه خطر الإقالة من قيادة نادي الاتحاد السعودي، الذي وقع عقدا معه في الرابع من شهر نوفمبر من العام 2019، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، مع أفضلية تجديد العقد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”عكاظ“ عبر مصادر وصفتها بالخاصة، فإن العلاقة بين الهولندي تين كات ومعظم لاعبي ”العميد“ ليست على ما يرام، إلى جانب سوء نتائجه مع الفريق الاتحادي، إذ أقصي الفريق الأربعاء الماضي من دور ثمن النهائي في بطولة كأس الملك على يد فريق الفتح الذي يحتل المركز الـ(14) في سلم ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما واصل الفريق الاتحادي تواجده في المركز الـ(13) في الدوري السعودي للمحترفين ولم يتقدم للأمام في سلم الترتيب.

وكشفت الصحيفة، أن المدرب تين كات أصبح ”تحت المجهر“ من قبل الإدارة الاتحادية، وفي حال لم يستطع تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة على صعيد الدوري السعودي للمحترفين، وكأس محمد السادس للأندية الأبطال، فستكون الإقالة بانتظاره من قبل إدارة النادي، خصوصا أن العميد يواجه خطر الهبوط، حال استمرار فقدانه للنقاط في الدوري السعودي للمحترفين.

يذكر أن الهولندي تين كات أشرف على الفريق الاتحادي في 7 مباريات حتى الآن، حقق انتصارين؛ الأول أمام الرياض في الدور الـ(64)، والثاني أمام الصفا في الدور الـ(32)، وخرج من أمام الفتح في الدور الـ(16) من كأس الملك، فيما تلقى خسارتين؛ الأولى أمام الفيصلي، والثانية أمام الفيحاء، وتعادل مع الفتح إيجابيا، وكسب لقاء وحيدا من أمام الاتفاق ضمن الدوري السعودي للمحترفين.

وسيأمل الاتحاد، أن يترك نتائجه الأخيرة خلف ظهره من أجل انطلاقة قوية في العام الجديد، لكنه سيصطدم باختبار صعب في ضيافة النصر المتصدر وحامل اللقب، يوم الجمعة.

وحقق الاتحاد، الذي نجا من الهبوط الموسم الماضي، فوزا واحدا في آخر ثماني مباريات بالدوري ليتراجع إلى المركز الـ13 برصيد 13 نقطة من 13 مباراة، وهو ما يقل عن نصف رصيد النصر البالغ 29 نقطة.

وتذوق الاتحاد طعم الانتصارات لآخر مرة قبل فترة التوقف الدوري في الـ24 من نوفمبر/ تشرين الثاني عندما انتصر 2-1 على الاتفاق بفضل هدف عكسي، وقبل أن يكتفي بحصد نقطة واحدة من آخر ثلاث مباريات.

من جهة أخرى، كشفت تقارير أن إدارة الاتحاد تقدمت بعرض رسمي بقيمة 3 ملايين دولار لضم مدافع نادي فيليز، الأرجنتيني لاوتارو غرانيتي.