هل ينضم لنادي النصر السعودي؟.. عبد المجيد السواط يرفض تجديد تعاقده مع التعاون

كشفت تقارير صحفية عن رفض عبد المجيد السواط، لاعب التعاون، عرضا من ناديه لتجديد عقده، الذي سينتهي في صيف 2020، ما يعني أنه دخل الفترة الحرة في عقده بالفعل في الأول من يناير الجاري وأصبح من حقه التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لناديه وبالمجان.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“ السعودية، يوم الأحد، فإن إدارة التعاون فوتت فرصة استغلال البند الموجود في عقد السواط والذي يسمح لها بتجديده تلقائيا، ومن ثم قدمت عرضا للاعب لتجديد عقده لمدة عام واحد بعد 6 أيام من دخوله الفترة الحرة، لكن هذا العرض رُفض من السواط.

وأضافت أن اللاعب صاحب الـ21 عاما لديه عدة عروض، إذ تتصارع أندية النصر والأهلي والشباب على الاستفادة من خدماته، وما زال السواط يدرس كل تلك الخيارات ولم يتخذ قراره النهائي بعد.

لعب عبدالمجيد السواط مع فريق التعاون 52 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 2 آخرين، كما أنه بدأ مسيرته الكروية في الفئات السنية لنادي الهلال، قبل أن يصل إلى الفريق الأول في عام 2015، ولقب السواط أثناء تواجده في ”الزعيم“ بـ“الجوكر“، لقدرته على شغل أكثر من مركز، سواء كلاعب ارتكاز أو وسط مهاجم، أو حتى جناح أيمن.

ويعد التعاون أحد أكثر أندية الدوري السعودي نشاطا في سوق الانتقالات الشتوي، إذ أعلن رسميا استعارة سلطان مندش من الأهلي وضم فيصل درويش من الوحدة.

يذكر أن التعاون يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، جمعها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في واحدة وخسارة الخمسة المتبقية.