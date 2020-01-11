النادي الأهلي السعودي يوجه بوصلته للتعاون بعد فشل ضم علي لاجامي من الفتح

كشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي الفتح رفضت عرضا تقدمت به إدارة الأهلي لضم اللاعب علي لاجامي.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الرياضية“ فإن إدارة الفتح أبلغت الأهلي بعدم وجود أي نية في التفريط بخدمات علي لاجامي وفق أي صيغة انتقال.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الأهلي اقتربت من حسم صفقة التعاقد مع طلال العبسي من نادي التعاون، حيث من المنتظر أن يلتقي أحمد الصائغ رئيس النادي الأهلي، مع محمد القاسم رئيس التعاون، خلال اليومين المقبلين لوضع الخطوط العريضة حول إتمام الصفقة التي ينتظر أن تتم بنجاح.

الجدير بالذكر أن العبسي دخل فترة الـ6 أشهر الأخيرة من عقده، ما يمنحه حرية التوقيع مع أي نادٍ دون الرجوع إلى ناديه، شريطة الانتقال بعد نهاية الموسم.

وفي حال رغبة الأهلي في التعاقد مع العبسي في سوق الانتقالات الشتوي الحالي، فيجب عليه الاتفاق مع التعاون على شراء المدة المتبقية من عقده.

ويحتل الأهلي المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري السعودي وفي رصيده 23 نقطة من 13 مباراة، ويلعب الاثنين مع أبها.