 مباراة النصر ضد الاتحاد.. جماهير العميد تهتف لنادي الهلال (فيديو) – إرم نيوز‬‎

مباراة النصر ضد الاتحاد.. جماهير العميد تهتف لنادي الهلال (فيديو)

مباراة النصر ضد الاتحاد.. جماهير العميد تهتف لنادي الهلال (فيديو)

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

تناقل عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، مقطع فيديو لجماهير نادي الاتحاد وهي تهتف لنادي الهلال ”أووه يا هلالي“ عقب نهاية المباراة التي جمعت العميد مع النصر في الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، الجمعة.

وكانت المباراة التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 ليعرقل الاتحاد منافسه النصر الساعي للابتعاد في صدارة جدول الترتيب.

وبالتعادل، بات رصيد النصر 30 نقطة متفوقا بـ3 نقاط على الهلال الذي سيلعب مساء اليوم السبت، علما بأن للهلال مباراة مؤجلة أخرى.

يذكر أن العلاقة بين جماهير الاتحاد والنصر متوترة منذ الموسم الماضي حينما نجح الاتحاد في إقصاء النصر من مسابقة الكأس والفوز عليه في الدوري، وهي المباراة التي كادت تكلف النصر لقب المسابقة.

وطالبت جماهير النصر بضرورة استقطاب عدد من اللاعبين المحليين الأقوياء لتعويض أي غيابات في الفريق الأساسي، وبات جليا حاجة النصر لمدافع، حيث فشل الفريق في تعويض غياب مايكون كما يحتاج لجناح أيسر بديل للاعب أحمد موسى بالإضافة لمهاجم لتعويض غياب عبدالرزاق حمدالله.

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