مباراة النصر ضد الاتحاد.. جماهير العميد تهتف لنادي الهلال (فيديو)

تناقل عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، مقطع فيديو لجماهير نادي الاتحاد وهي تهتف لنادي الهلال ”أووه يا هلالي“ عقب نهاية المباراة التي جمعت العميد مع النصر في الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، الجمعة.
وكانت المباراة التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 ليعرقل الاتحاد منافسه النصر الساعي للابتعاد في صدارة جدول الترتيب.
#شخبار_الضغط_48
للاسف بعض جماهير الاتحاد صارت هلالية اكثر من الهلال نفسة ????
متى تحولت النمور الى نيفيا؟
???????????????????? #الهلال_الوحده pic.twitter.com/mitWEJZcBp
— صاحب رأي (@teefaa_1986) January 10, 2020
– جماهير #الاتحاد تردد بعد نهاية المباراة ..
– أوه ياهلالي أوه ياهلالي .
– كفوووو ياجماهير العميد ????????????
– #النصر_الاتحاد_الدوري
– #الهلال pic.twitter.com/D6Tzrr6uKq
— قروب الحوت الازرق (@ALHILAL_60) January 10, 2020
#النصر_والاتحاد_دوري_المحترفين
جمهور #الاتحاد_العالمي يذكرون جماهير المحلي ان #الآسيوية_صعبة_قوية ???????? ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه#النصر_الاتحاد_دوري_المحترفين #الاتحاد_النصر #الدوري_مع_وليد #كبير_اسيا #الهلال pic.twitter.com/snoiXvfyhr
— هلالية عالمية (@G_119_G) January 10, 2020
انا اشوف اللي في المقطع جماهير الاتحاد
انتي تشوفينهم جماهير الهلال ! ????????ههههههههههههههههههههههههههههههههه pic.twitter.com/ZflXVO6K7o
— ????سَعــــد الزعيمــ العالمي???? (@SAAD10S1) January 10, 2020
وبالتعادل، بات رصيد النصر 30 نقطة متفوقا بـ3 نقاط على الهلال الذي سيلعب مساء اليوم السبت، علما بأن للهلال مباراة مؤجلة أخرى.
يذكر أن العلاقة بين جماهير الاتحاد والنصر متوترة منذ الموسم الماضي حينما نجح الاتحاد في إقصاء النصر من مسابقة الكأس والفوز عليه في الدوري، وهي المباراة التي كادت تكلف النصر لقب المسابقة.
وطالبت جماهير النصر بضرورة استقطاب عدد من اللاعبين المحليين الأقوياء لتعويض أي غيابات في الفريق الأساسي، وبات جليا حاجة النصر لمدافع، حيث فشل الفريق في تعويض غياب مايكون كما يحتاج لجناح أيسر بديل للاعب أحمد موسى بالإضافة لمهاجم لتعويض غياب عبدالرزاق حمدالله.