النصر يتعادل أمام الاتحاد ويحافظ على صدارة ترتيب الدوري السعودي ”مؤقتا“ (فيديو)

أهدر النصر نقطتين ثمينتين في صراع دوري المحترفين السعودي، عقب تعادله مع الاتحاد بهدف لكل فريق خلال المباراة التي أقيمت بينهما في قمة مباريات الجولة 14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدم الاتحاد أداء مميزا في الشوط الأول، حيث بدأ هجومه مبكرا على مرمى النصر وسنحت له فرصة محققة لمهاجمه هارون كامارا الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله عبدالرحمن العبود أمام المرمى، إلا أنه تباطأ في تسديدها لتجد المدافع سلطان الغنّام الذي أبعدها في اللحظات الأخيرة.

تقدم النصر عند الدقيقة 48 عن طريق البرازيلي بيتروس بعدما حول عرضية زميله المغربي نور الدين مرابط برأسه لتستقر في شباك الحارس البرازيلي غروهي.

ورد الاتحاد سريعا، وتحديدا بعد مرور دقيقتين فقط، بعدما تمكن مهاجمه البرازيلي رومارينيو من تسجيل هدف التعادل برأسية أيضا.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 30 نقطة، ليبقى في المركز الأول مؤقتا، وارتفع رصيد الاتحاد إلى 14 نقطة ليبقى في المركز 13.

وفي مباراة أخرى، خطف فريق التعاون الفوز من ضيفه الفتح بهدفين لهدف، في الجولة الرابعة عشر للدوري السعودي لكرة القدم.

بادر التعاون صاحب الأرض والجمهور بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 21 عن طريق البوروندي سيدريك أميسي.

ومع حلول الدقيقة 37 أدرك الفتح التعادل عبر علي أحمد الزقعان، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وتبادل الفريقان الهجمات في محاولة لتسجيل هدف التقدم، إلى أن جاءت الدقيقة 94 ليتمكن أميسي من تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه ليخرج أصحاب الديار فائزين باللقاء.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد التعاون إلى 25 نقطة في المركز الثالث بفارق أربع نقاط خلف النصر المتصدر، بينما تجمد رصيد الفتح عند 9 نقاط في المركز الرابع عشر.

في المباراة الثالثة، واصل فريق الشباب صحوته بتحقيقه الانتصار الثاني على التوالي، وتغلب على مضيفه الحزم بهدف دون رد في الجولة الرابعة عشر للمسابقة المحلية.

لم يتمكن لاعبو الفريقين من ترجمة الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول إلى أهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إضاعة الهجمات خلال شوط المباراة الثاني، إلى أن جاءت الدقيقة 56 لتشهد هدف التقدم للشباب عن طريق السنغالي ماخيتي ديوب.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الشباب إلى 21 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الحزم عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر، ويتصدر النصر الترتيب برصيد 29 نقطة.