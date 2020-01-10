أهداف مباراة النصر والاتحاد: 1/1 (فيديو)

تقدم بيتروس لاعب نادي النصر السعودي بهدف في شباك الاتحاد خلال خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في قمة منافسات الجولة 14 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وأحرز بيتروس هدفه برأية رائعة مع بداية الشوط الثاني.

وتعادل رومارينيو بنفس الطريقة للاتحاد بعد هدف النصر مباشرة.

ويتطلع النصر المتصدر برصيد 29 نقطة إلى رد اعتباره من ضيفه الذي تغلب عليه مرتين في ظرف أسبوع في الموسم الماضي في الدوري قبل أن يقصيه من كأس الملك.

ورغم افتقاد النصر لبعض العناصر المؤثرة أمثال عبدالرحمن العبيد وعمر هوساوي بداعي الإصابة والبرازيلي مايكون بيريرا والحارس الأسترالي براد جونز بداعي الإيقاف، وعدم التأكد من جاهزية الحارس وليد عبدالله، إلا أن الفريق سيدخل المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه السبت الماضي، ببطولة السوبر، فضلاً عن امتلاك الفريق لمجموعة من العناصر المميزة في مقدمتها المغربي عبد الرزاق حمدالله الذي سجل 6 أهداف في 3 مباريات لعبها أمام الاتحاد.

من جهته، يمر الاتحاد الثالث عشر برصيد 13 نقطة بظروف صعبة على كافة الأصعدة سواء الفنية أو الإدارية حيث لم يفز في آخر 4 مباريات، فخسر أمام الفيصلي والفيحاء وتعادل أمام الفتح في الدوري، قبل أن يقصيه الأخير من مسابقة كأس الملك.

ورغم ذلك يأمل في إيقاف نزيف النقاط والخروج بنتيجة إيجابية، خصوصاً وأن صفوفه ستشهد مشاركة الحارس البرازيلي جروهي ومواطنه جوناس اللذين كانا على قائمة الاستثمار قبل أن يتم قيدهم في الفترة الشتوية.