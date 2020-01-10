مباراة النصر والاتحاد: مشادة بين عبدالرزاق حمدالله وحمدان الشمراني (فيديو)

اشتبك عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر السعودي، لفظيًا مع حمدان الشمراني، بعد نهاية الشوط الأول من مباراة الفريقين في قمة منافسات الجولة الـ 14 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وفور انتهاء الشوط الأول وإطلاق الحكم صافرته، دخل حمدالله في اشتباك لفظي مع الشمراني، بعد تدخل الأخير عليه في كرة قوية، ما دفع لاعبي الفريقين للتدخل وإبعادهما عن بعضهما البعض.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويتطلع النصر المتصدر برصيد 29 نقطة إلى رد اعتباره من ضيفه الذي تغلب عليه مرتين في ظرف أسبوع في الموسم الماضي في الدوري قبل أن يقصيه من كأس الملك.

من جهته، يمر الاتحاد الثالث عشر برصيد 13 نقطة بظروف صعبة على كافة الأصعدة سواء الفنية أو الإدارية، حيث لم يفز في آخر 4 مباريات، فخسر أمام الفيصلي والفيحاء، وتعادل أمام الفتح في الدوري، قبل أن يقصيه الأخير من مسابقة كأس الملك.