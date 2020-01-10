رسميا.. نادي الشباب السعودي يتعاقد مع عبدالله الزوري (صور)

أعلن نادي الشباب السعودي، رسميا، التعاقد مع عبدالله الزوري من نادي الوحدة، بعقد لمدة موسمين، على أن يبدأ مسيرته مع الليوث بداية من الموسم المقبل 2020/2021.

وقال الشباب في بيان رسمي على حسابه في موقع ”تويتر“: ”وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان عقدا احترافيا مع اللاعب عبدالله الزوري، لمدة موسمين، ابتداء من الموسم المقبل.

واستغل الشباب دخول عبدالله الزوري البالغ من العمر 32 عاما، الفترة الحرة مع الوحدة، وأعلن التعاقد مع اللاعب، الذي سبق له اللعب لنادي الهلال.

يشار إلى أن الشباب يحتل المركز التاسع على لائحة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 18 نقطة، من 13 جولة، في حين يملك الوحدة 24 نقطة في المركز الثالث.

ويوضح موقع ”transfermarkt“، أن عبدالله الزوري شارك في 12 مباراة الموسم الحالي مع الوحدة، بواقع 10 في الدوري السعودي ومباراتين في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسبق أن لعب عبدالله الزوري 201 مباراة مع الهلال، سجل فيها 18 هدفا وصنع 17، في حين شارك إجمالا في 37 مباراة مع الوحدة.