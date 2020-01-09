صحيفة: الهلال يجدد عقود الرباعي بافيتيمبي غوميز وكارلوس إدواردو وعلي البليهي وعبدالله المعيوف

قالت تقارير صحفية إن إدارة نادي الهلال السعودي نجحت في تجديد التعاقد مع عدد من أبرز لاعبيها لتمنح الفريق الاستقرار اللازم للموسم الحالي والمقبل.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الجزيرة“ فإن إدارة الهلال جددت بالفعل التعاقد مع كل من البرازيلي كارلوس إدواردو، والمهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز لمدة عام.

وأضافت الجزيرة أن الهلال جدد تعاقده أيضا مع كل من الحارس عبدالله المعيوف وعلي البليهي لمدة موسمين.

ودخل اللاعبون الأربعة الفترة الحرة من عقودهم حيث واجه الهلال صعوبات مع علي البليهي قبل أن يزيد عرضه المادي للاعب ليوافق، في حين تسبب غوميز بصداع للهلال خشية رحيله للدوري التركي من جديد.

وانضم بافيتيمبي غوميز للهلال صيف 2018، وسجل الموسم الحالي 10 أهداف في صدارة هدافي الدوري السعودي للمحترفين، مع المغربي عبدالرزاق حمدالله، في حين سجل كارلوس إدواردو 8 أهداف في المركز الثاني على لائحة هدافي الدوري السعودي.

ويملك الهلال 27 نقطة من 12 مباراة، ويحتل المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطتين عن النصر المتصدر، والذي لعب مباراة أكثر من الهلال.