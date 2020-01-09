الكشف عن طبيعة إصابة سالم الدوسري مهاجم الهلال السعودي ومدة غيابه

كشفت الفحوصات الطبية التي أجراها سالم الدوسري لاعب نادي الهلال السعودي تعرضه لإصابة بتمدد في العضلة الخلفية.

جاءت تلك الإصابة في مباراة الفريق أمام الأهلي والتي انتهت بفوز الزعيم بثلاثة أهداف لهدف.

وبينت تلك الفحوصات أن اللاعب سيحتاج لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد إلى أسبوع، بما يؤكد غيابه عن مباراة الأزرق أمام الوحدة السبت المقبل ضمن المرحلة الـ14 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

كما تواجد عبدالله عطيف لاعب خط الوسط في العيادة الطبية للنادي، وذلك عقب شعوره بآلام في عضلة الفخذ، على أن يتحدد لاحقا مدى إمكانية لحاقه بلقاء السبت من عدمه.

من جهة أخرى، لا يزال الجدل ينتاب توقيع اللاعب مدالله العليان لاعب التعاون للهلال.

وانتقل اللاعب لصفوف الأزرق لثلاثة مواسم مستغلا دخوله في الفترة الحرة من عقده والتي تتيح له الانتقال لأي ناد.

مسؤولو التعاون كشفوا عن وجود بند في عقد اللاعب بأنه لا يحق له التوقيع إلا في الثلاث شهور الأخيرة من عقده.

ومن المتوقع أن يصعد مسؤولو التعاون للجهات المختصة في اتحاد الكرة للفصل بين الناديين.