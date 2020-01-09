منتخب السعودية ينتزع فوزا مثيرا من اليابان في كأس آسيا تحت 23 عاما (فيديو)

حقق منتخب السعودية فوزا دراميا ومثيرا على منافسه الياباني، بنتيجة 2/1، اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في كأس آسيا تحت 23 عاما، في تايلاند.

ووضع أيمن شفيق الخليف، هدفا للأخضر السعودي في الدقيقة 48 من داخل منطقة الجزاء، لكن ريوتارو ميشينو تعادل لليابان في الدقيقة 56.

وانتزع عبدالرحمن غريب هدف الفوز لمنتخب السعودية في الدقيقة 87 من ضربة جزاء.

ورفع منتخب السعودية رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بفارق نقطتين عن كل من قطر وسوريا، في حين يتذيل منتخب اليابان جدول ترتيب المجموعة دون نقاط.

ويلتقي منتخب السعودية مع قطر في الجولة الثانية يوم الأحد، 12 يناير، في حين يلعب مع سوريا يوم الأربعاء، 15 يناير في الجولة الثالثة.

#السعوديه_اليابان|

هدددددددددددددددددددددددددددددددددددف السعودية الأول “ أيمن الخليف “ HD

حسابي الاساسي @Footballalzoz45

تليجرام الأهداف هناك ⚽️????⚫????https://t.co/eDFytpjlAv pic.twitter.com/2Q3uLFLd55 — اهداف كرة قدم HD 9 (@4K968) January 9, 2020

#السعوديه_اليابان

هدددف التعادل لـ اليابان 1-1

حسابي الاساسي @Footballalzoz45

تليجرام الأهداف هناك ⚽️????????⚫https://t.co/eDFytpjlAv pic.twitter.com/wLGfoESE23 — اهداف كرة قدم HD 9 (@4K968) January 9, 2020