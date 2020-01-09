مشاكل تواجه فيتوريا قبل مباراة النصر ضد الاتحاد

يواجه البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر السعودي، مشاكل في خط دفاع الفريق، قبل مباراة النصر والاتحاد غدا الخميس بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واضطر فيتوريا حسب صحيفة الرياضية للاستعانة باللاعب عبدالعزيز الجبرين في تدريبات الفريق في مركز المدافع بسبب غياب مايكون للإيقاف وعمر هوساوي وعبدالله مادو للإصابة.

وحسب الرياضية، سيكون مادو متاحا لفيتوريا اليوم فقط، قبل 24 ساعة من مباراة الاتحاد، بعدما أكمل برنامجه العلاجي.

كما يعود عبدالرزاق حمدالله لتدريب الفريق اليوم الخميس أيضا، بعدما أصبح في حالة بدنية تسمح له بالمشاركة غدا أمام الاتحاد.

وحصل النصر على لقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه على حساب التعاون بركلات الترجيح في المباراة التي استضافها ملعب الجوهرة المشعة بجدة.