برشلونة يشكر نادي الاتحاد على حسن الضيافة.. بماذا رد ”العميد“؟ (شاهد)

وجه نادي برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني الشكر إلى نادي الاتحاد السعودي على حسن الضيافة والاستقبال عقب فتح ملعبه لتدريب النادي الكتالوني قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في قبل نهائي كأس السوبر الإسباني يوم الخميس.

وقال حساب برشلونة باللغة العربية على تويتر ”على أتم الاستعداد. شكراً لنادي @ittihad على حسن الضيافة“.

وجاء رد ”العميد“ عبر حسابه على تويتر أيضا لكن مع إرفاقه تغريدة نادي برشلونة “ أهلاً بكم في عميد الأندية السعودية، ونتمنى لكم التوفيق“.

???? على أتم الاستعداد ???? ???? شكراً لنادي @ittihad على حسن الضيافة ???? pic.twitter.com/1m9uGyGCfg — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 8, 2020

أهلاً بكم في عميد الأندية السعودية، ونتمنى لكم التوفيق. https://t.co/SM9iEMWzdo — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 8, 2020

وتعرض برشلونة لموقف محرج أثناء توجهه إلى ملعب الاتحاد من فندق إقامته في مدينة جدة حيث وصل الفريق متأخرا إلى حصة تدريبية في جدة اليوم الأربعاء.

وذكرت مصادر في برشلونة أن سائق حافلة الفريق سلك طريقا غير صحيح. وكان من المقرر أن يستعد برشلونة لمواجهة الدور قبل النهائي للبطولة غدا الخميس أمام أتلتيكو مدريد بإجراء تدريبات على ملعب نادي الاتحاد لكن السائق توجه بالفريق إلى مدينة الملك عبدالله الرياضية التي تستضيف مواجهات البطولة.

وتقام حاليا مباراة ريال مدريد وفالنسيا وهي المباراة الأولى في قبل النهائي والفائز من هذه المباراة سيواجه الفائز من مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد.

ويبتعد الملعبان عن بعضهما بما يزيد على 30 كيلومترا. ووصلت حافلة الفريق أخيرا إلى موقع التدريبات متأخرة بواقع 45 دقيقة عن الموعد المحدد بسبب الزحام المروري في المدينة الساحلية.

وكان من المقرر أن يظهر المدرب إرنستو فالفيردي ولاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس في مؤتمر صحفي قبل المران لكنهما تحدثا إلى وسائل الإعلام لاحقا بسبب تأخير الوصول.

وصادق أعضاء الاتحاد الإسباني على توسعة البطولة لتقام بمشاركة أربعة فرق بدلا من فريقين فقط إضافة إلى إقامتها خارج البلاد مع تغيير موعدها لتقام في يناير/ كانون الثاني بدلا من أغسطس/آب لمدة ثلاثة أعوام بداية من 2020 في المملكة العربية السعودية.