الاتحاد المتعثر يحلم ببداية جديدة في ضيافة نادي النصر بالدوري السعودي

سيأمل الاتحاد، بطل آسيا السابق، أن يترك نتائجه الأخيرة خلف ظهره من أجل انطلاقة قوية في العام الجديد، لكنه سيصطدم باختبار صعب في ضيافة النصر المتصدر وحامل اللقب، يوم الجمعة.

وحقق الاتحاد، الذي نجا من الهبوط الموسم الماضي، فوزا واحدا في آخر ثماني مباريات بالدوري ليتراجع إلى المركز الـ13 برصيد 13 نقطة من 13 مباراة، وهو ما يقل عن نصف رصيد النصر البالغ 29 نقطة.

وتذوق الاتحاد طعم الانتصارات لآخر مرة قبل فترة التوقف الدوري في الـ24 من نوفمبر/ تشرين الثاني عندما انتصر 2-1 على الاتفاق بفضل هدف عكسي، وقبل أن يكتفي بحصد نقطة واحدة من آخر ثلاث مباريات.

لكن هذه النقطة جاءت بطعم الانتصار؛ إذ كان في طريقه للهزيمة الثالثة على التوالي قبل أن يسجل عبد الرحمن الغامدي هدفا في الثواني الأخيرة ليمنح ناديه التعادل 1-1 في نهاية العام الماضي.

ويحلم الاتحاد، الذي دعم صفوفه بالتعاقد مع محمد الثاني لاعب الفيصلي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، أن تكون هذه النقطة المكتسبة بمثابة انطلاقة لنتائج إيجابية في العام الجديد.

لكن النصر يعيش حالة رائعة وفاز في آخر خمس مباريات في كل المسابقات وكان آخرها 4-1 على الفيحاء بفضل ثلاثية الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله، الذي ذكرت تقارير أنه تلقى عرضا للعب في إنجلترا.

وربما لا يشعر أي فريق بالرضا للخروج بالتعادل، إذ يتقدم النصر بنقطتين على غريمه الهلال، الذي يتبقى له مباراة مؤجلة، ويدرك أن فقدان أي نقاط قد يكلفه الصدارة.

ولن تكون مهمة الهلال سهلة لتحقيق فوزه الثالث على التوالي حيث سيصطدم يوم السبت بالوحدة الذي يحتل المركز الثالث برصيد 24 نقطة وفاز ثلاث مرات في آخر أربع مباريات، وكان آخر من ألحق الهزيمة بالنصر عندما تفوق على حامل اللقب 1-صفر في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأعلن الوحدة تدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية بضم صانع اللعب البرازيلي إيلتون جوزيه البالغ عمره 33 عاما وصاحب الخبرة الهائلة بعد اللعب لسنوات في صفوف النصر والفتح والقادسية.

وعاد الهلال إلى المنافسات المحلية بعد التتويج بدوري الأبطال واحتلال المركز الرابع في كأس العالم للأندية وحقق انتصارين مهمين في الدوري حيث سحق العدالة 7-صفر قبل أن يجتاز الأهلي 3-1 وبينهما اجتاز دور الستة عشر في كأس الملك على حساب الفيصلي بركلات الترجيح.

وتنطلق الجولة، غدا الخميس، إذ يلتقي العدالة مع الفيحاء كما يلعب الحزم مع الشباب والتعاون مع الفتح وضمك مع الاتفاق والفيصلي مع الرائد وتختتم الجولة يوم الاثنين بمباراة الأهلي مع أبها.