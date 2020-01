وكيل لاعبين: عبدالرزاق حمد الله مهاجم النصر السعودي تعاقد مع أستون فيلا الإنجليزي

فجر أحد وكلاء اللاعبين مفاجأة مدوية تتعلق بالمهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، نجم نادي النصر السعودي.

وقال وكيل اللاعبين جون هاريوت، إن حمد الله أنهى بالفعل اتفاق الرحيل عن نادي النصر السعودي إلى نادي أستون فيلا الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد هاريوت، وهو وكيل لاعبين شهير في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، أن راتب حمد الله الأسبوعي سيصل إلى 110 آلاف جنيه إسترليني، برفقة أستون فيلا، الذي ينافس في البريمييرليغ، بعد صعوده من دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي.

وتابع: ”أعلم أن هذه الأنباء ستكون حزينة للغاية بالنسبة لجماهير النصر، ولكن أستون فيلا تعاقد بالفعل رسميا مع حمد الله، والنادي السعودي سيودعه قريبا“.

I am guessing the fans of Al Nassr are not happy. #AVFC #Hamdallah DEAL DONE ???? The player will say goodbye to Saudi Arabia next week. He is said to be pleased to join a club in the UK. His salary will be £110,000 per week. Al Nassr are ready to say goodbye to Hamdallah https://t.co/A6K6wH9yWm

— John Harriott (@JHFootballAgent) January 6, 2020